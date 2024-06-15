От незаконной рубки остались щепки
Жителя Баргузинского района Бурятии через суд обязали произвести очистку места незаконной рубки от порубочных остатков.
Установлено, что за незаконную рубку леса мужчину привлекли к административной ответственности. На лесном участке остались неубранные порубочные остатки, образовавшиеся в результате незаконных рубок лесных насаждений.
- Решением суда на Л. возложена обязанность произвести очистку места незаконной рубки от порубочных остатков, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.
Решение вступило в законную силу.
В Бурятии «чёрного» лесоруба обязали убрать за собой
Общество, Фото:
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