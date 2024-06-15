В Бурятии «чёрного» лесоруба обязали убрать за собой

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

От незаконной рубки остались щепки



Жителя Баргузинского района Бурятии через суд обязали произвести очистку места незаконной рубки от порубочных остатков.



Установлено, что за незаконную рубку леса мужчину привлекли к административной ответственности. На лесном участке остались неубранные порубочные остатки, образовавшиеся в результате незаконных рубок лесных насаждений.



- Решением суда на Л. возложена обязанность произвести очистку места незаконной рубки от порубочных остатков, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.



Решение вступило в законную силу.



