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В Бурятии «чёрного» лесоруба обязали убрать за собой

В Бурятии «чёрного» лесоруба обязали убрать за собой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
От незаконной рубки остались щепки

Жителя Баргузинского района Бурятии через суд обязали произвести очистку места незаконной рубки от порубочных остатков.

Установлено, что за незаконную рубку леса мужчину привлекли к административной ответственности. На лесном участке остались неубранные порубочные остатки, образовавшиеся в результате незаконных рубок лесных насаждений.

- Решением суда на Л. возложена обязанность произвести очистку места незаконной рубки от порубочных остатков, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.

Решение вступило в законную силу.

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