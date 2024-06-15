Автомобилиста просят обратиться в отдел ГИБДД
Ночью 15 июня в Братске произошло смертельное ДТП. Автоавария случилась напротив дома №1Б по улице Заводской в жилом районе Гидростроитель.
Неизвестный на неустановленном автомобиле совершил наезд на мужчину, который, по предварительной информации, находился на проезжей части.
39-летний местный житель от полученных травм скончался.
- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс разыскных мероприятий, направленных на установление скрывшегося участника аварии, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Водителя призывают обратиться в отдел ГИБДД по адресу: ул. Пихтовая, д. 36, каб. 19. или позвонить по телефону 44-22-49, 44-22-44.
Для выяснения обстоятельств, Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей и очевидцев, а также всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии и обратиться в ГИБДД по указанным телефонам для установления обстоятельств случившегося.
В Братске ищут водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП
Происшествия, Фото:
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