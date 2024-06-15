В Братске ищут водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автомобилиста просят обратиться в отдел ГИБДД



Ночью 15 июня в Братске произошло смертельное ДТП. Автоавария случилась напротив дома №1Б по улице Заводской в жилом районе Гидростроитель.



Неизвестный на неустановленном автомобиле совершил наезд на мужчину, который, по предварительной информации, находился на проезжей части.



39-летний местный житель от полученных травм скончался.



- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс разыскных мероприятий, направленных на установление скрывшегося участника аварии, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Водителя призывают обратиться в отдел ГИБДД по адресу: ул. Пихтовая, д. 36, каб. 19. или позвонить по телефону 44-22-49, 44-22-44.



Для выяснения обстоятельств, Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей и очевидцев, а также всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии и обратиться в ГИБДД по указанным телефонам для установления обстоятельств случившегося.





