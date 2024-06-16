Мужчина получил 11 лет колонии
В сентябре 2023 года двое приятелей находились в алкогольном опьянении. Знакомые во время застолья поссорились. Один из них нанёс другому не менее 44 ударов в голову, не менее 1 удара по левой боковой поверхности шеи и не менее 39 ударов по телу и конечностям металлической кочергой.
Потерпевший от полученных травм скончался.
Нападавший признан виновным в убийстве. Также он был признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью – мужчина избил знакомую. С учётом смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в Иволгинском районном суде.
Житель Бурятии убил друга кочергой
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Макулатуру повезут в Иркутск
Мужчина вёл себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции
Госинспекторы получили условный срок за незаконную добычу омуля
Жителям напоминают, что в республике введён особый противопожарный режим
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Мужчина получил 11 лет колонии
Местами воздух прогреется до 35 градусов
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Революции
От незаконной рубки остались щепки
«Байкал-Daily» представляет красочный фоторепортаж Сергея Тарасенко
Они боятся, что будут часами стоять на дороге из-за отмены маршрута
Церемония награждения проводилась на площади Советов
Им пригрозили крупными штрафами
Животных вернули в Хоринский район
Деньги женщина взяла в кредит