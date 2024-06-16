Житель Бурятии убил друга кочергой

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина получил 11 лет колонии



В сентябре 2023 года двое приятелей находились в алкогольном опьянении. Знакомые во время застолья поссорились. Один из них нанёс другому не менее 44 ударов в голову, не менее 1 удара по левой боковой поверхности шеи и не менее 39 ударов по телу и конечностям металлической кочергой.



Потерпевший от полученных травм скончался.



Нападавший признан виновным в убийстве. Также он был признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью – мужчина избил знакомую. С учётом смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в Иволгинском районном суде.

