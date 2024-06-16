16 июня

15 июня

14 июня

Популярное

Житель Бурятии убил друга кочергой

Житель Бурятии убил друга кочергой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина получил 11 лет колонии

В сентябре 2023 года двое приятелей находились в алкогольном опьянении. Знакомые во время застолья поссорились. Один из них нанёс другому не менее 44 ударов в голову, не менее 1 удара по левой боковой поверхности шеи и не менее 39 ударов по телу и конечностям металлической кочергой.

Потерпевший от полученных травм скончался.

Нападавший признан виновным в убийстве. Также он был признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью – мужчина избил знакомую. С учётом смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в Иволгинском районном суде. 
суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение полицейскому
Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение полицейскому
Общество, 16.06.2024
Мужчина вёл себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции
В «Бурприроде» прокомментировали приговор госинспекторам
В «Бурприроде» прокомментировали приговор госинспекторам
Общество, 16.06.2024
Госинспекторы получили условный срок за незаконную добычу омуля
В Бурятии продолжаются работы по тушению двух пожаров
В Бурятии продолжаются работы по тушению двух пожаров
Общество, 16.06.2024
Жителям напоминают, что в республике введён особый противопожарный режим
День города в Улан-Удэ завершился праздничным концертом
День города в Улан-Удэ завершился праздничным концертом
Общество, 16.06.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Житель Бурятии убил друга кочергой
Житель Бурятии убил друга кочергой
Общество, 16.06.2024
Мужчина получил 11 лет колонии
В Бурятии сохранится жаркая погода
В Бурятии сохранится жаркая погода
Общество, 16.06.2024
Местами воздух прогреется до 35 градусов
В Улан-Удэ «Яркие люди» отпраздновали День города
В Улан-Удэ «Яркие люди» отпраздновали День города
Общество, 15.06.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Революции 
В Бурятии «чёрного» лесоруба обязали убрать за собой
В Бурятии «чёрного» лесоруба обязали убрать за собой
Общество, 15.06.2024
От незаконной рубки остались щепки 
Улан-Удэ празднует День города
Улан-Удэ празднует День города
Общество, 15.06.2024
«Байкал-Daily» представляет красочный фоторепортаж Сергея Тарасенко 
В Бурятии жителям пригородного посёлка придётся добираться из Улан-Удэ на попутках
В Бурятии жителям пригородного посёлка придётся добираться из Улан-Удэ на попутках
Общество, 15.06.2024
Они боятся, что будут часами стоять на дороге из-за отмены маршрута
Анатолий Кушнарёв получил звание «Почётный гражданин Улан-Удэ»
Анатолий Кушнарёв получил звание «Почётный гражданин Улан-Удэ»
Общество, 15.06.2024
Церемония награждения проводилась на площади Советов 
В Бурятии множатся фермеры-антипрививочники
В Бурятии множатся фермеры-антипрививочники
Общество, 15.06.2024
Им пригрозили крупными штрафами
В Бурятии перевозили скот без документов
В Бурятии перевозили скот без документов
Общество, 15.06.2024
Животных вернули в Хоринский район 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^