Анатолий Кушнарёв получил звание «Почётный гражданин Улан-Удэ»

Депутат Народного Хурала Буряти, известный агроном Анатолий Кушнарёв получил звание «Почётный гражданин города Улан-Удэ». Торжественное награждение состоялось сегодня, 15 июня, во время празднования Дня города на главной сцене.
Это высокое звание ему присвоили за вклад в социально-экономическое развитие города.
Также Почётный знак города Улан-Удэ за заслуги перед городом вручили:
- Екатерине Кирюшиной, председателю ТОС «Исток»;
- Александру Яковлеву, члену правления БРО «Союз Архитекторов России»;
- Дому творчества Октябрьского района, директор Наталья Антипова;
- Городскому лесничеству, директор Александр Солдаткин.
Почётные граждане прошлых лет
В 2023 году почётными гражданами Улан-Удэ стали директор школы №35 Людмила Пахомова и футболист, тренер, призёр Сурдлимпийских игр Александр Павлуцкий.
В 2022-м - командующий 36-й общевойсковой армией, генерал-лейтенант Валерий Солодчук.
В 2021 году впервые в истории города звание присвоили сразу трём гражданам. Ими стали директор Улан-Удэнского ЛВРЗ Сергей Заборский, спортсмен Александр Цоктоев и главный тренер спортивного клуба «Хобой» Григорий Кожевников.
В 2020 году звание почётного гражданина Улан-Удэ не вручали.
В 2019-м - директор Русского драмтеатра Пётр Степанов. Спустя короткое время после этого он ушёл из жизни из-за болезни.
В 2018-м - бывший мэр Виктор Кукшинов.
В 2017-м - директор театра «Байкал» Дандар Бадлуев. Немалый вклад в это решение сыграла победа театра «Байкал» в телешоу «России-1».
В 2016м - вице-президент РАН академик Александр Асеев и серебряный призёр Олимпиады Инна Степанова.
В 2023 году почётными гражданами Улан-Удэ стали директор школы №35 Людмила Пахомова и футболист, тренер, призёр Сурдлимпийских игр Александр Павлуцкий.
В 2022-м - командующий 36-й общевойсковой армией, генерал-лейтенант Валерий Солодчук.
В 2021 году впервые в истории города звание присвоили сразу трём гражданам. Ими стали директор Улан-Удэнского ЛВРЗ Сергей Заборский, спортсмен Александр Цоктоев и главный тренер спортивного клуба «Хобой» Григорий Кожевников.
В 2020 году звание почётного гражданина Улан-Удэ не вручали.
В 2019-м - директор Русского драмтеатра Пётр Степанов. Спустя короткое время после этого он ушёл из жизни из-за болезни.
В 2018-м - бывший мэр Виктор Кукшинов.
В 2017-м - директор театра «Байкал» Дандар Бадлуев. Немалый вклад в это решение сыграла победа театра «Байкал» в телешоу «России-1».
В 2016м - вице-президент РАН академик Александр Асеев и серебряный призёр Олимпиады Инна Степанова.