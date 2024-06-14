Жители Бурятии могут зажечь виртуальные «свечи памяти»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Онлайн-акция продлится до 22 июня



10 июня по всей России стартовала онлайн-акция «Свеча памяти». До 22 июня на сайте акции каждый может зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны.



- 22 июня, восемьдесят три года назад, стало действительно «чёрным» в истории нашей страны: Великая Отечественная война унесла 27 млн жизней, не оставив ни одну советскую семьи без потерь. С 2004 года в этот день мы выходим на улицу и зажигаем свечи – в память о тех, кто так и не вернулся домой с поля боя. А последние пять лет зажечь свою свечу можно и онлайн-формате, - сообщили в министерстве культуры РБ.



Онлайн-акция «Свеча памяти» была организована как альтернатива в период пандемии, когда выход на улицу был затруднён или невозможен. Пандемия прошла, а онлайн-формат остался и с каждым годом только набирает популярность.



Кроме того, участники онлайн-акции «Свеча памяти» могут не только почтить память тех, кого уже нет с нами, но и помочь тем ветеранам Великой Отечественной войны, которые в этом нуждаются. Так, в прошлом году участники онлайн-акции «Свеча памяти» зажгли 537 116 виртуальных свечей и пожертвовали 1 479 460 рублей на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Благодаря этим средствам несколько десятков ветеранов получили необходимую медицинскую поддержку: современные слуховые аппараты, помощь сиделки на дому, медицинские кровати и коляски.



Возрастное ограничение: 6+.

