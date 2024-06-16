Трагедия произошла на реке Джида
Сегодня, 16 июня, днём поступило сообщение о том, что в селе Цакир Закаменского района на реке Джида утонул ребёнок 2010 г.р. Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, информация уточняется.
- Родители обязательно должны присматривать за детьми, объяснять им правила безопасности на воде, к примеру, не заплывать далеко, не входить в воду без присмотра старших, не гулять одним возле берега. Будьте бдительны в отношении поведения подростков на водных объектах - не допускайте шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся, подачей криков ложной тревоги и др., - предупредили в Главном управлении.
В Бурятии утонул подросток
Происшествия, Фото:
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