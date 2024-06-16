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В Бурятии утонул подросток

В Бурятии утонул подросток
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Трагедия произошла на реке Джида

Сегодня, 16 июня, днём поступило сообщение о том, что в селе Цакир Закаменского района на реке Джида утонул ребёнок 2010 г.р. Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, информация уточняется.

- Родители обязательно должны присматривать за детьми, объяснять им правила безопасности на воде, к примеру, не заплывать далеко, не входить в воду без присмотра старших, не гулять одним возле берега. Будьте бдительны в отношении поведения подростков на водных объектах - не допускайте шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся, подачей криков ложной тревоги и др., - предупредили в Главном управлении.

утопление несчастный случай

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