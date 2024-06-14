В Бурятии выберут лучшего заместителя директора школы

Заявки принимаются до 10 сентября включительно



ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики», кафедра методики преподавания общеобразовательных дисциплин



В Бурятии проводится республиканский конкурс среди заместителей директоров общеобразовательных организаций «Һуралсалай эрхим орлогшо (Лучший заместитель директора школы)», посвящённый 90-летию Бурятского республиканского института образовательной политики.



- Целью конкурса является развитие гибких навыков (критическое мышление, креативность, коммуникация, коллаборация) заместителей директора общеобразовательных организаций, - сообщили в БРИОП.



Конкурс проводится в период с 10 июня по 3 октября в два этапа. На первом (с 10 июня по 15 сентября) участники предоставляют конкурсные материалы, ориентированные на развитие критического мышления:

- Аналитическая справка с интерпретацией результатов ВПР текущего года по одному предмету и управленческое решение;

- Статью в сборник по вопросам развития гибких навыков педагогических работников в своей школе.



На следующий этап конкурса переходят 15 участников, набравших наибольшее количество баллов. Во втором очном этапе (3 октября) будут два тура. На первом участникам предлагаются задания, ориентированные на развитие креативного мышления: презентация визитной карточки и решение профессиональной (управленческой) задачи. Во втором туре участникам предлагаются задания, ориентированные на развитие коммуникативных компетенций и коллаборации – проект на групповую (командную) работу.



Сбор заявок для участия завершится 10 сентября. Заявки принимаются на электронную почту: kafedra-briop@mail.ru.



Возрастное ограничение: 18+.

