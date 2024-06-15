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Житель Бурятии убил топором родного брата

Житель Бурятии убил топором родного брата
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы

Иволгинский районный суд Бурятии вынес приговор по делу об убийстве.

Преступление произошло в июле 2023 года. Два брата находились в алкогольном опьянении и между ними произошла ссора, во время которой один толкнул другого. Последний упал и ударился головой о пол.

На этом разгневанный брат не остановился и четыре раза ударил родственника по лицу, а затем схватил топор и нанёс им не менее шести ударов по голове.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

- С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ и с учётом смягчающих обстоятельств назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Иволгинском районном суде.

Приговор в законную силу не вступил.

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