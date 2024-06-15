Житель Бурятии убил топором родного брата

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы



Иволгинский районный суд Бурятии вынес приговор по делу об убийстве.



Преступление произошло в июле 2023 года. Два брата находились в алкогольном опьянении и между ними произошла ссора, во время которой один толкнул другого. Последний упал и ударился головой о пол.



На этом разгневанный брат не остановился и четыре раза ударил родственника по лицу, а затем схватил топор и нанёс им не менее шести ударов по голове.



От полученных телесных повреждений мужчина скончался.



- С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ и с учётом смягчающих обстоятельств назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Иволгинском районном суде.



Приговор в законную силу не вступил.



