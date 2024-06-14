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В Бурятии три человека выпили антифриз и оказались в реанимации

В Бурятии три человека выпили антифриз и оказались в реанимации
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они находятся в крайне тяжёлом состоянии

Всё произошло в прошлую среду, 12 июня. В приёмно-диагностическое отделение больницы скорой медицинской помощи (БСМП) доставили сразу трёх человек – двоих мужчин и женщину. Все были в бессознательном состоянии. Родственница, вызвавшая скорую, рассказала, что они употребляли антифриз.

Как сообщили в БСМП, у пациентов – тяжёлые поражения головного мозга и почек. Сейчас люди с токсическим отравлением антифризом находятся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Двоим проводится заместительная почечная терапия. За их жизнь борются врачи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
 
В медучреждении пояснили: антифриз – общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. В качестве базовых используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, одноатомных спиртов и других веществ с водой.
 
Все охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля очень ядовиты при приёме внутрь (летальная доза для чистого этиленгликоля – примерно 2 мл/кг массы тела для взрослого человека). Первые симптомы отравления схожи с алкогольным, но через 20-30 минут они сменяются потерей сознания и судорогами. А в тяжёлых случаях и при отсутствии лечения смерть наступает через 13-20 дней.
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