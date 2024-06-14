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В пригороде Улан-Удэ на дороге нашли труп мужчины

В пригороде Улан-Удэ на дороге нашли труп мужчины
Происшествия, 
Причина смерти устанавливается

Накануне днём в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии прямо на дороге скончался мужчина. Его тело обнаружили мимо проезжающие водители прямо на дороге.

Момент его смерти засняла камера видеонаблюдения. Судя по кадрам, мужчина шёл по обочине и просто потерял сознание.



В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что личность погибшего установлена. Им оказался 47-летний местный житель.

- Для установления точной причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза, - отметили в министерстве внутренних дел.

Информация уточняется.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая на лавочке на детской площадке на улице Антонова в Улан-Удэ умер мужчина. Дети, которые не поняли, что произошло, продолжали играть рядом. 

смерть

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