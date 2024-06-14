Его проведут в конце следующего месяца
В Бурятии состоится XVIII международный Байкальский шахматный фестиваль. Соревнования пройдут в Улан-Удэ с 21 июля (день приезда) по 25 июля (день отъезда) в помещении городского шахматного клуба.
В рамках шахматного фестиваля проведут турнир «А» по рапиду и турнир «Б» по молниеносной игре. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. В рамках основных турниров производится зачёт среди мальчиков и девочек до 11 лет (2014-2019 гг.р.) и среди мальчиков и девочек до 13 лет (2012-2013 гг.р.).
Церемония открытия состоится 22 июля в 15:00. Закрытие соревнований пройдёт 24 июля в 18:00.
Победитель турнира «А» награждается денежным призом, медалью и дипломом 1-й степени, а занявшие 2 и 3 места – медалями, дипломами соответствующих степеней и денежными призами. Победители турнира «Б» награждаются дипломами соответствующих степеней и денежными призами.
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В Улан-Удэ развернётся международный шахматный фестиваль
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