Госинспекторы получили условный срок за незаконную добычу омуля
В БУ «Бурприрода» прокомментировали приговор суда, вынесенный в отношении их сотрудников.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за незаконную добычу омуля осудили двоих госинспекторов. Каждому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
«Мы с уважением относимся к решению суда. Мы, безусловно, осуждаем любые виды браконьерства», - сообщается на официальной странице учреждения в соцсети.
Также здесь рассказали подробности произошедшего.
- Госинспекторы «Бурприрода» действительно рыбачили на Байкале. Это два наших госинспектора, которые живут прямо в сёлах у Байкала всю свою жизнь. Для своего пропитания в нерабочее время поймали сорную рыбу, которую не запрещено ловить (хотели поймать сорожку и окуня). Рыба нужна была для личного пользования, не в промышленных целях. Но волею случая попались 6 рыб - 5 омулей и 1 хариус. За это согласно законодательству суд вынес приговор условно, - поведали в учреждении.
Госинспекторы выплатили ущерб государству 40 тысяч рублей (по 20 тысяч на каждого).
- Повторим, мы категорически осуждаем браконьеров и всех нарушителей природоохраны. Более того, сами выявляем таких людей. Но все-таки, нам не хотелось бы, чтобы это дело затронуло честь и достоинство основного коллектива БУ «Бурприрода», которые добросовестно охраняют животный и растительный мир Бурятии. Наши сотрудники сожалеют, что случилось такая ситуация, - отметили в БУ «Бурприрода».
В учреждении в заключение добавили, что госинспекторы продолжат работу (суд не запретил занимать должности в госорганизациях) по охране ООПТ регионального значения в соответствии с природоохранным законодательством и в правовом поле.
В «Бурприроде» прокомментировали приговор госинспекторам
Общество, Фото:
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