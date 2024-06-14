Жителя Бурятии оштрафовали на 200 тысяч за пьяную езду

Автомобиль мужчины конфисковали



Хоринский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении любителя пьяной езды.



Ранее мужчина был привлечён к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишён права управления транспортными средствами. Несмотря на это, он вновь сел за руль пьяным. На 200 км автодороги «Хоринск – Кижинга – Заиграево» автомобиль остановили сотрудники ДПС.



- Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, - сообщили в районном суде.



С учётом всех обстоятельств дела суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей и лишил водительских прав на 2 года.



Вещественное доказательство - автомобиль марки «Тойота Пробокс» - конфискован в собственность государства.



