Жителя Бурятии оштрафовали на 200 тысяч за пьяную езду

Автомобиль мужчины конфисковали
Хоринский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении любителя пьяной езды.
Ранее мужчина был привлечён к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишён права управления транспортными средствами. Несмотря на это, он вновь сел за руль пьяным. На 200 км автодороги «Хоринск – Кижинга – Заиграево» автомобиль остановили сотрудники ДПС.
- Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, - сообщили в районном суде.
С учётом всех обстоятельств дела суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей и лишил водительских прав на 2 года.
Вещественное доказательство - автомобиль марки «Тойота Пробокс» - конфискован в собственность государства.
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