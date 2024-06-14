Переправу наводят уже седьмой год подряд
Жители Джидинского района Бурятии активно пользуются понтонным мостом, который весной для них возвели военнослужащие Восточного военного округа. После того, как тает лёд, эта временная переправа единственная связывает сёла Дырестуй и Зарубино друг с другом и с «большой землёй». Ранее здесь был мост, но он давно разрушен.
- Военнослужащими обеспечен пропуск более 400 человек и свыше 300 единиц автомобильной техники через реку Джида по понтонно-мостовой переправе в районе населённых пунктов Дырестуй и Зарубино с начала её работы. Благодаря понтонному мосту сельчане беспрепятственно посещают районную больницу, школу, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Переправу наводят уже седьмой год подряд. Она была оборудована в соответствии с решением командования Восточного военного округа после обращения главы Бурятии.
Длина мостовой переправы - 105 метров, для её наращивания в случае подъема уровня воды создан запас понтонных звеньев. Также были проведены работы по организации подъездных путей, как для пешеходов, так и для автомобильной техники.
Специалисты ведут круглосуточное дежурство, в частности проводя визуальные осмотры, подтяжку якорей, замер уровня воды в реке.
В Бурятии военнослужащие переправили по понтонному мосту свыше 300 единиц техники
Общество, Фото:
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