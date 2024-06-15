В Улан-Удэ «Яркие люди» отпраздновали День города





Программа фестиваля получилась насыщенная и разнообразная. Люди принимали участие с большим удовольствием.

Сегодня на площади Революции в Улан-Удэ прошёл городской фестиваль «Яркие люди». Несколько тематических площадок объединили горожан всех возрастов. Люди смогли ярко и весело провести время, в том числе семьями.Здесь улан-удэнцы смогли сыграть настольный кёрлинг, где кеглями были пластиковые буузы, посмотреть спектакли кукольного театра, сыграть в дворовые игры из 80-90-х годов, поучаствовать в художественных мастер-классах. Активные горожане принимали участие в «Большом библиотечном забеге». Главные условия: желание бегать и любовь к книгам. В тематическом пространстве «На шахматной доске» состоялся турнир и сеанс одновременной игры по шахматам и шашкам с приглашённым гроссмейстером.Для горожан подготовили концертную программу, а приобрести сувениры можно было на ярмарке ремесленников. Кроме того, гости фестиваля смогли познакомиться с возможностями муниципальных библиотек Улан-Удэ.