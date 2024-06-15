Они боятся, что будут часами стоять на дороге из-за отмены маршрута
Жителей заиграевского посёлка Челутай (24 км) возмутила ситуация с маршрутом из Улан-Удэ. Его решили отменить с 17 июня.
- Как администрация района решает этот вопрос? Почему пассажиры должны добираться на попутках, простаивая часами на дороге? – негодуют сельчане в группе «Заиграево-инфо.24/7».
Замруководителя райадминистрации по экономическим вопросам Сергей Глобенко пояснил, что связано это с грейдированием дороги, которое запланировали на следующей неделе. «После будет решаться вопрос по восстановлению маршрутного сообщения», – отметил он.
В Бурятии жителям пригородного посёлка придётся добираться из Улан-Удэ на попутках
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