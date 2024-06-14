Иркутским туристам в Бурятии привиделся Чингисхан









С тех пор Дымчиков организовывает туры по святым местам Бурятии и по буддийским храмам. Месяц назад, в мае, он обратился в соцсетях к гидам из соседнего Приангарья,



Наш земляк, в прошлом – известный общественник – более полугода проработал заместителем министра спорта и молодёжной политики Бурятии. Он официально покинул этот пост в сентябре 2018-го, причём по собственному желанию, а после ухода с госслужбы создал собственную турфирму.С тех пор Дымчиков организовывает туры по святым местам Бурятии и по буддийским храмам. Месяц назад, в мае, он обратился в соцсетях к гидам из соседнего Приангарья, призвав тех отказаться от довольно популярного слова «бурханить».

Эту историю поведал на днях в соцсетях тургид из Бурятии Эрдэни Дымчиков. Он был вместе с туристами из Иркутска на так называемом плато Чингисхана в пригородном Иволгинском районе.- По дороге туда я рассказал о жизни предводителя монголов, его тяжёлом детстве и т. д. Видимо, туристы настолько впечатлились, что одна женщина увидела на камне облик Чингисхана, – написал Дымчиков на своей странице во «ВКонтакте».Сам он признался, что бывал в этом месте уже не раз, но облик Чингисхана не разглядел. «В камнях также «нашли» куклу и двух черепах», – добавил Эрдэни.