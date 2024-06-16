Девушка запнулась о корень дерева и при падении повредила ногу
Утром 16 июня от руководителя зарегистрированной туристической группы Иркутска в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что в районе озера Серебряное Тункинского района участница группы подвернула ногу и самостоятельно не может передвигаться.
Для эвакуации требовалась помощь спасателей. К месту вызова была направлена дежурная смена 2-го поисково-спасательного отряда Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе 6 человек и 1 единицы техники.
Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия и приступили к поисковым работам. Туристическая группа из 4 человек была обнаружена недалеко от озера Серебряное. Оказав первую доврачебную помощь, спасатели при помощи аварийно-спасательного снаряжения эвакуировали девушку по горной каменистой местности до ближайшего населённого пункта – Хурай-Хобок, и передали её медикам.
По предварительным данным, 21-летняя девушка запнулась о корень дерева и при падении повредила ногу.
В Бурятии спасатели эвакуировали пострадавшую в горах туристку
Происшествия, Фото:
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