Подачу холодного водоснабжения восстановили
В Улан-Удэ авария по адресу пр. Строителей, 10 устранена. Подача холодного водоснабжения восстановлена. Об этом сегодня сообщили в МУП «Водоканал».
Как ранее сообщал «Байкал-Daily», на проспекте Строителей произошла коммунальная авария. Огромную лужу на дороге горожане заметили во второй половине дня в субботу, 15 июня.
Для проведения аварийно-восстановительных работ на место выехала бригада. Подача холодной воды была прекращена, организован подвоз воды.
В Улан-Удэ устранили коммунальную аварию на проспекте Строителей
Происшествия, Фото:
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