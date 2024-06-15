В Бурятии перевозили скот без документов

Общество, Фото: Управление ветеринарии РБ

Животных вернули в Хоринский район



Из Хоринского района Бурятии перевозили скот без ветеринарных документов. Машину, перевозившую животных, остановили сотрудники ГИБДД в Заиграевском районе.



Выяснилось, что на 45 голов молодняка нет необходимых ветеринарных сопроводительных документов.



- Владелец животных не карантинировал скот перед транспортировкой, чем создал угрозу возможного распространения заразных болезней животных, - сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Бурятии.



В ходе оперативно принятых мер сотрудниками ГИБДД, Россельхознадзора и ветеринарной службы животных вернули в Хоринский район для прохождения карантина.



