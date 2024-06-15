Животных вернули в Хоринский район
Из Хоринского района Бурятии перевозили скот без ветеринарных документов. Машину, перевозившую животных, остановили сотрудники ГИБДД в Заиграевском районе.
Выяснилось, что на 45 голов молодняка нет необходимых ветеринарных сопроводительных документов.
- Владелец животных не карантинировал скот перед транспортировкой, чем создал угрозу возможного распространения заразных болезней животных, - сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Бурятии.
В ходе оперативно принятых мер сотрудниками ГИБДД, Россельхознадзора и ветеринарной службы животных вернули в Хоринский район для прохождения карантина.
В Бурятии перевозили скот без документов
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