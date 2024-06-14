Для семей города организуют фестиваль и развлекательную программу
В День города, 15 июня, в Улан-Удэ состоится фестиваль детского творчества «Семейный зонтик» (0+). Мероприятие проведут с 14:00 в парке культуры и отдыха «Юбилейный».
Также здесь в 17:00 начнётся семейная развлекательная программа «Праздничный городок» (6+). В рамках вечерней программы будут организованы игровое развлекательное шоу с аниматорами и ростовыми куклами, танцы, викторины и конкурсы со сладкими призами, чемпионат по поеданию бууз, мастер классы по ёхорам, концертная программа от звёзд бурятской эстрады, выступление кавер групп и челлендж с мыльными пузырями.
Также в программе праздника с 17:30 напротив танцевальной площадки начнутся соревнования по «метанию мобильного телефона». Кроме этого, вечером будут работать фотозоны, большая раскраска-куб, аквагрим. А с 17:00 до 19:00 на спортивной площадке пройдёт семейный чемпионат «Большие гонки». В это же время на площадке со стороны ул. Тобольской разместится «Джампинг», а в шатре напротив сцены будут организованы: «Робоуголок», мастер-класс по тай-дай, «Весёлые старты», криптография, мастер-класс по рисованию на мольбертах. На площадке напротив кафе пройдут мастер-классы по латинским танцам, а в 19.00 начнётся фестиваль латиноамериканских танцев.
Возрастное ограничение: 6+.
В парке Улан-Удэ отметят День города
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