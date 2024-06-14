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В Бурятии собака напала на беременную женщину

В Бурятии собака напала на беременную женщину
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Нападение вновь произошло в Гусиноозёрске

13 июня в Гусиноозёрске произошло очередное нападение собаки на человека. В этот раз пострадала беременная женщина, которая закрыла собой ребёнка.

Собака набросилась на маму с ребёнком во дворе многоквартирного дома в 9-м микрорайоне, сообщается в паблике «Весь Гусиноозёрск».

«Я с ребёнком гуляла во дворе, когда на нас налетела собака. Хорошо, что я ребёнка прикрыла, а так она укусила меня. Я рада, что укусила не сильно, потому что я сама в положении», - рассказала пострадавшая.

Она призналась, что сильно испугалась и за себя, и за своего ребёнка.

Пока неизвестно, домашняя ли была собака, либо же бездомная.

За последнее время это уже четвёртое нападение собак на людей в Гусиноозёрске.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 июня алабай покусал четверых прохожих возле местной поликлиники. Одному из пострадавших понадобилась операция. Агрессивного пса пришлось застрелить, поскольку он пытался напасть и на подоспевших полицейских.

Второе происшествие случилось на следующий день на детской площадке. Там бездомная собака вцепилась в шею пятилетней девочки. На инцидент отреагировал председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, поручивший возбудить уголовное дело.

Спустя два дня на той же детской площадке собаки набросились на шестилетнего ребёнка
собака

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