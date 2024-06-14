В Бурятии собака напала на беременную женщину

Нападение вновь произошло в Гусиноозёрске
13 июня в Гусиноозёрске произошло очередное нападение собаки на человека. В этот раз пострадала беременная женщина, которая закрыла собой ребёнка.
Собака набросилась на маму с ребёнком во дворе многоквартирного дома в 9-м микрорайоне, сообщается в паблике «Весь Гусиноозёрск».
«Я с ребёнком гуляла во дворе, когда на нас налетела собака. Хорошо, что я ребёнка прикрыла, а так она укусила меня. Я рада, что укусила не сильно, потому что я сама в положении», - рассказала пострадавшая.
Она призналась, что сильно испугалась и за себя, и за своего ребёнка.
Пока неизвестно, домашняя ли была собака, либо же бездомная.
За последнее время это уже четвёртое нападение собак на людей в Гусиноозёрске.
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 июня алабай покусал четверых прохожих возле местной поликлиники. Одному из пострадавших понадобилась операция. Агрессивного пса пришлось застрелить, поскольку он пытался напасть и на подоспевших полицейских.
Второе происшествие случилось на следующий день на детской площадке. Там бездомная собака вцепилась в шею пятилетней девочки. На инцидент отреагировал председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, поручивший возбудить уголовное дело.
Спустя два дня на той же детской площадке собаки набросились на шестилетнего ребёнка.
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Происшествия, Фото:
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