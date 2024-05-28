На федеральном канале рассказали о погибшем Герое России из Бурятии

О Виталии Сукуеве рассказали его близкие и друзья
Накануне, 27 мая, на телеканале «Россия-1» вышел выпуск программы «Наши» (возрастное ограничение 12+), посвящённый уроженцу Бурятии, Герою России Виталию Сукуеву.
Гвардии полковник Виталий Сукуев за 25 лет службы показал себя настоящим офицером, смелым и решительным командиром.
- Он отдал свою жизнь за страну, как настоящий мужчина, настоящий защитник Родины. Виталий Сукуев - пример мужества и отваги для всех нас. Понимаю, что нет слов утешения, но есть память, честь и всеобщее признание. Светлая память нашему Герою, - так написал в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов, анонсируя программу.
На передачу пришла жена Виталия Юлия. Она рассказала, что ей очень не хватает мужа, а иногда кажется, что он просто находится в служебной командировке.
Мама же рассказала, что в детстве сын занимался спортом, что закалило его характер. Сестра Светлана добавила, что брат всегда защищал её. Она же поделилась воспоминаниями школьных лет, когда Виталий бегал в библиотеку, где набирал книги про военные подвиги.
19 февраля 2022 года Виталий отправился, что называется, «в поля», сборы были стремительными. Из-за разницы во времени позвонить жене он не смог. Юлия только утром 23 февраля прочитала от него лаконичное сообщение: «Меня не будет на связи. Люблю, целую». Затем она увидела новости по телевизору и поняла, куда отправился муж.
Уже после смерти Виталия родные узнали, что в зоне спецоперации он вёл дневник. Во время передачи зачитывались некоторые отрывки из этого дневника. Там он вспоминал школьные годы, период ухаживаний за будущей женой, а также делился своими переживаниями как отец.
Командир с большой буквы
Сослуживцы со слезами на глазах вспоминали Виталия, о котором остались лишь тёплые воспоминания. Все отмечали его мужество, большой опыт, отзывчивость.
- Когда началась спецоперация, благодаря ему наше подразделение, наверное, являлось лучшим разведывательным среди ВДВ, - поделился сослуживец Эрдэм. – Вообще я таких офицеров не встречал – сам служил, нас зажигал.
- Командир с большой буквы, редчайший случай. Нет понятия, что он командир, просто как друзья. Вместе с солдатами на пробежке, всегда сидел около костра… Родина потеряла одного из лучших командиров, - добавил седовласый сослуживец Владимир.
Потом в студии появились одноклассники Виталия. Они рассказали, что уже в школьные годы их друг говорил, что станет Героем Советского Союза. Уже тогда они не сомневались в его словах, поскольку Виталий не разбрасывался обещаниями, был целеустремлённым и ответственным юношей.
А сердце своей возлюбленной завоевал через её деятельность. Юлия и Виталий познакомились в 2014 году, тогда она занималась сетевым маркетингом. Виталий сделал вид, что его заинтересовала продукция, более того, подговорил сослуживцев и сестру. Скупал не нужные ему ножи и сковородки, а затем отправлял их матери. В 2018 году пара сыграла свадьбу.
Поделился воспоминаниями о Герое и Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Он рассказал, что из разговора быстро понял, что Виталий служит в разведке, поэтому не задавал ему много вопросов. В Иволгинский дацан Виталий приезжал перед каждой командировкой за благословением и напутственным словом.
- Я мечтаю, чтобы такие люди, как Виталий, не умирали раньше времени. Было бы хорошо, если такие люди, как Виталий Сукуев, жили бы дальше, - признался Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
Через год после смерти Героя в Джидинском районе, на его родине, установили ветряной молитвенный барабан-хурдэ имени Виталия Сукуева. На верхушке массивного столба установлен небольшой барабан с молитвами, который вращается от ветра.
Сослуживцы исполнили мечту командира. Они покорили Эльбрус, куда очень хотел взобраться Виталий. Здесь боевые товарищи установили мемориальную доску, увековечив память о нём.
«Время летит со скоростью, которой нет измерения. Казалось бы, совсем недавно мы делились своими успехами в школе, мечтали о достижениях, когда вступим в студенческую эпоху, радовали родителей успехами, женились, поздравляли друг друга с рождением детей, ставила грандиозные цели, работали сутками, чтобы скорее сесть в кресло руководителя. А в это время жизнь не стояла, а набирала всё больше скорости», - эта запись стала последней в дневнике полковника.
В завершении передачи родные и близкие Виталия Сукуева признались, что сейчас узнали кое-что новое из жизни Героя.
- Вспоминая Виталия, я не могу говорить о нём в прошедшем времени… - признался боевой товарищ Александр.
- А вы знаете, герои не умирают, они будут жить вечно! – добавила ведущая Юта.
Виталий Владимирович Сукуев родился 6 июня 1979 года в селе Нижний Бургалтай Джидинского района. Окончил Нижнебургалтайскую среднюю общеобразовательную школу. После школы поступил в аграрный колледж имени Ербанова в Улан-Удэ. Был призван на срочную службу, после окончания которой остался служить по контракту.
Вскоре поступил в Омский танковый инженерный институт. Окончил его в 2004 году по специальности «Техническое обеспечение подразделений и воинских частей».
Прошёл путь от командира взвода роты обслуживания, командира разведывательной роты, заместителя командира разведывательного батальона до командира десантно-штурмового полка.
Дважды был награждён орденом Мужества. Принимал участие в боевых действия на северном Кавказе, выезжал в Сирию.
За 25 лет военной службы Виталия Сукуева четыре раза представляли к званию Героя России, но каждый раз находились причины для отказа.
В ходе спецоперации на Украине десантники под командованием полковника Сукуева отразили 15 атак противника, уничтожив большое количество техники. Находясь на переднем крае, командир лично участвовал в отражении атак ВСУ. Геройски погиб в ходе очередного боевого задания.
В последний путь Виталия Сукуева проводили в октябре 2022 года. В ноябре 2022 года Виталию Сукуеву указом президентом РФ присвоили звание Героя России посмертно.
У Виталия Владимировича остались жена, дочь и двое сыновей.
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