«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Накануне, 15 июня, на площади Советов в 17:00 начался концерт, посвящённый Дню рождения Улан-Удэ. Для зрителей в рамках праздничной программы подготовили яркое выступление театра народной музыки и танца «Забава» и кавер-группы «Lakers».
Кроме того, организаторы приготовили для горожан сюрприз. Была представлена программа «Семейные династии». На сцену со своими дочерьми вышли Мэдэгма Доржиева, Билигма Ринчинова, Чингис Раднаев. Также выступили семьи Плотниковых, Жамбаловых, Гаспарян, Комоловых - Нечаевых.
Завершили большое представление шоу барабанов и лазерное шоу.
День города в Улан-Удэ завершился праздничным концертом
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