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В Улан-Удэ опахали объекты «Водоканала»

Общество, 
Рвы защитят от лесных пожаров

В Улан-Удэ завершили работы по противопожарной опашке семи объектов МУП «Водоканал».

– Эта важная мера направлена на обеспечение безопасности и снижение риска возникновения пожаров в летний период, – сообщили в учреждении.

Были проведены работы по опашке территорий, прилегающих к объектам МУП «Водоканал», а также лесных и степных участков. Общая протяжённость опашки составила 16,95 км.

Водоканал

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