В Улан-Удэ опахали объекты «Водоканала»

Рвы защитят от лесных пожаров
В Улан-Удэ завершили работы по противопожарной опашке семи объектов МУП «Водоканал».
– Эта важная мера направлена на обеспечение безопасности и снижение риска возникновения пожаров в летний период, – сообщили в учреждении.
Были проведены работы по опашке территорий, прилегающих к объектам МУП «Водоканал», а также лесных и степных участков. Общая протяжённость опашки составила 16,95 км.
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