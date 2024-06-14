В Улан-Удэ опахали объекты «Водоканала»





В Улан-Удэ завершили работы по противопожарной опашке семи объектов МУП «Водоканал».– Эта важная мера направлена на обеспечение безопасности и снижение риска возникновения пожаров в летний период, – сообщили в учреждении.Были проведены работы по опашке территорий, прилегающих к объектам МУП «Водоканал», а также лесных и степных участков. Общая протяжённость опашки составила 16,95 км.