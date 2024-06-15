На проспекте Строителей в Улан-Удэ произошёл потоп







Недалеко от проезжей части местные жители увидели, как из-под земли бьёт вода: «Какой-то гейзер», - пошутил очевидец. Вода залила зелёную территорию, разделяющую дорогу и тротуар, близлежащие дворы.



В МУП «Водоканал» уточнили, что на место выехала бригада.







На проспекте Строителей в Улан-Удэ произошла коммунальная авария. Огромную лужу на дроге горожане заметили во второй половине дня в субботу, 15 июня.