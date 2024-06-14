Школа за 300 миллионов в пригородном районе Бурятии уходит под землю





В селе Гурульба в пригородном Иволгинском районе бьют тревогу из-за состояния школы, которую открыли шесть лет назад, в 2018 году. Её построили в русле высохшей реки.



То, что место для этого выбрали крайне неудачно, выяснилось лишь в 2020-ом. При привязке типового проекта глубину залегания грунтовых вод оценили в 8 метров, но на деле оказалось в два раза меньше, заявили в региональном отделении Народного фронта. По словам директора Баира Гармаева, два года назад появились основные провалы.



Здание Гурульбинской СОШ, которое обошлось в 300 с лишним миллионов рублей, сейчас буквально уходит под землю.



- Вокруг школы проваливается земля. Разрушается асфальт, тротуары и даже само основание учебного заведения, – отмечают общественники в своём официальном telegram-канале.







Администрация школы обращалась и к заказчику, и к строительной компании, но безуспешно, утверждают «фронтовики».



- Дело дошло до суда, который возложил на заказчика ответственность за устранение нарушений, – подчеркнули в Народном фронте.



Активисты, в свою очередь, решили дойти до прокуратуры. «Считаем, что здание школы необходимо привести в безопасное для эксплуатации состояние», – заявили они.





По словам сопредседателя регионального штаба НФ в Бурятии Максима Киреенко, изначально этот проект разрабатывался под школу в Закаменске. А там совершенно другие климатические условия и грунты.



