В Забайкалье сотрудник пункта выдачи заказов смошенничал на 500 тысяч

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Парень заказывал товары, вскрывал их, забирая из упаковки содержимое, а затем оформлял возврат и высылал обратно



В полицию поступило заявление о привлечении к ответственности неизвестных, которые в течение месяца похитили из пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов в посёлке Забайкальск товары на общую сумму более 500 000 рублей.



Позже установлена причастность к хищению 19-летнего работника пункта выдачи. Выяснилось, что парень заказывал товары, вскрывал их, забирая из упаковки содержимое, а затем оформлял возврат и высылал обратно. Кроме этого, посетителям пункта выдачи молодой человек сообщал, что в связи со сбоем программы он не может провести оплату товара путём списания с карты и предлагал оплатить покупку переводом на его карту.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Принимаются меры к установлению мест сбыта имущества и возмещению ущерба, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

