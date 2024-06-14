В Иркутской области легковушка сбила выбежавшую на дорогу 4-летнюю девочку





В городе Черемхово четырёхлетняя девочка, внезапно выбежавшая на дорогу, попала под машину. ДТП произошло вчера, 13 июня, около 18 часов в переулке Недогарова, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.Предварительно установлено, что девочка находилась на улице одна, без присмотра взрослых. Она внезапно выскочила на проезжую часть и была сбита Nissan Tiida Elegance, за рулём которого находился 60-летний водитель.Ребёнка с травмами доставили в городскую больницу.По факту ДТП проводится проверка.