В Иркутской области легковушка сбила выбежавшую на дорогу 4-летнюю девочку

Девочка гуляла без присмотра
В городе Черемхово четырёхлетняя девочка, внезапно выбежавшая на дорогу, попала под машину. ДТП произошло вчера, 13 июня, около 18 часов в переулке Недогарова, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Предварительно установлено, что девочка находилась на улице одна, без присмотра взрослых. Она внезапно выскочила на проезжую часть и была сбита Nissan Tiida Elegance, за рулём которого находился 60-летний водитель.
Ребёнка с травмами доставили в городскую больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
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