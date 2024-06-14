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В Иркутской области легковушка сбила выбежавшую на дорогу 4-летнюю девочку

В Иркутской области легковушка сбила выбежавшую на дорогу 4-летнюю девочку
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Девочка гуляла без присмотра

В городе Черемхово четырёхлетняя девочка, внезапно выбежавшая на дорогу, попала под машину. ДТП произошло вчера, 13 июня, около 18 часов в переулке Недогарова, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Предварительно установлено, что девочка находилась на улице одна, без присмотра взрослых. Она внезапно выскочила на проезжую часть и была сбита Nissan Tiida Elegance, за рулём которого находился 60-летний водитель.

Ребёнка с травмами доставили в городскую больницу.

По факту ДТП проводится проверка. 

ДТП

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