Пострадавшего доставили в больницу
В пятницу, 14 июня в Кабанском районе Бурятии в посёлке Каменск произошло ДТП.
По информации группы «Кабанск-инфо.24/7», в 16:00 мотоциклист сбил ребёнка и скрылся с места происшествия. Несовершеннолетнего пешехода доставили в медучреждение.
Информация уточняется.
В Бурятии мотоциклист сбил ребёнка и скрылся с места ДТП
Происшествия, Фото:
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