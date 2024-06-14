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Улан-удэнка лишилась почти 1,5 млн рублей после знакомства с мужчиной в Сети

Улан-удэнка лишилась почти 1,5 млн рублей после знакомства с мужчиной в Сети
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Новый знакомый предложил ей дополнительный заработок

В полицию обратилась 38-летняя улан-удэнка, сообщили в МВД по Бурятии.

Потерпевшая рассказала, что познакомилась в приложении для знакомств с неким Евгением, с которым у них завязалась переписка.

В конце марта Евгений предложил ей дополнительный заработок на международном брокерском счёте. Несмотря на экономическое образование и опыт работы в бухгалтерии, женщина согласилась.

Тогда собеседник в мессенджере прислал ей ссылку, пройдя по которой она завела личный кабинет, внесла на свой электронный кошелёк 50 000 рублей. Также она скачала приложение, где «проводила сделки». Ежедневно в качестве прибыли ей начисляли около 100 рублей.

В апреле по совету «аналитика брокерского счёта» для увеличения прибыли горожанка оформила кредит под залог автомобиля и внесла ещё 1 220 000 рублей. Однако мужчина настойчиво настоял внести дополнительно 200 000 рублей.

Через несколько дней она приняла решение вывести личные средства с брокерского счёта, но эта операция оказалась недоступна, на что аферисты предложили оплатить штраф за неуплату страхового взноса в сумме 4 000 долларов.

После этого улан-удэнка в течение месяца ходила в разные банки, пробовала оформить кредиты, однако всё было безрезультатно.

Когда аферисты перестали выходить на связь, жертва поняла, что стала жертвой обмана. Тогда она обратилась в органы внутренних дел, где сейчас по данному факту проводится проверка.

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