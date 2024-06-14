В Бурятии вскрылись новые подробности жестокого избиения 15-летней девочки



Эта жуткая история, прогремевшая на всю страну,



Двигала ими личная неприязнь. Один из нападавших схватил нож и угрожал жертве убийством. Всё это несовершеннолетние снимали на видео.



Когда девочка вернулась домой и всё рассказала матери, та почему-то не стала сразу обращаться в полицию. Сделала она это лишь два дня спустя, 12-го числа. После огласки вопиющего инцидента в СМИ и соцсетях в СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»). Им Эта жуткая история, прогремевшая на всю страну, произошла в иволгинском селе Хойтобэе. Толпа подростков жестоко избила свою сверстницу – 15-летнюю местную жительницу.Двигала ими личная неприязнь. Один из нападавших схватил нож и угрожал жертве убийством. Всё это несовершеннолетние снимали на видео.Когда девочка вернулась домой и всё рассказала матери, та почему-то не стала сразу обращаться в полицию. Сделала она это лишь два дня спустя, 12-го числа. После огласки вопиющего инцидента в СМИ и соцсетях в СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»). Им заинтересовался и председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.



Накануне в СУ СКР по Бурятии раскрыли новые подробности нападения на школьницу. По уточнённым данным, случилось оно 3 июня, ближе к утру, а не 10-го, как сообщалось ранее. Подростков было шестеро, а избивали девочку пятеро из них. Две девочки уже достигли возраста уголовной ответственности – им по 14 лет, остальным детям – всего по 13. Допрошенные дали показания, что мотивом послужила личная неприязнь одной из зачинщиц избиения к потерпевшей.



По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. По инициативе следствия троих подростков, которым пока не исполнилось 14 лет, поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.



Их родителей и законных представителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Избитой девочке оказывают квалифицированную медицинскую помощь.





Как сообщает «Иволга-инфо.24/7» со ссылкой на Минздрав РБ, пострадавшую осмотрели врачи и отправили её на амбулаторное лечение. Состояние у неё удовлетворительное.





Известно, что один нападавший уже имеет судимость и у всех есть проблемы в семьях.



