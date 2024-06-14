В Агинском округе раскрыли подробности первенства России по стрельбе из лука

Мероприятия в рамках соревнований стартуют 26 июня



Стала известна программа первенства России по стрельбе из лука (6+), которое пройдёт в Агинском Бурятском округе с 25 по 30 июня. Наряду со спортивными мероприятиями запланированы выставки, конные скачки, стрельба из лука по национальным правилам, концерты звёзд народной, эстрадной музыки, фестивали родов, диаспор, дискотеки, мастер классы и многое другое.



Как сообщили в администрации округа, парад открытия состоится 27 июня. На центральном стадионе посёлка Агинское состоятся шествие участников, баттл бурятских оружейников.



Программа первенства России по стрельбе из лука



25 июня

9:00 - Заезд участников



26 июня

10:00 - Кубок губернатора Забайкальского края по стрельбе из лука по бурятским правилам «hур харбаан», центральный стадион пгт. Агинское

10:00 - Официальная пристрелка

12:00 - Заседание судейской коллегии, совещание с представителями регионов

17:00 - Торжественная церемония вручения медалей «Гордость Аги», центральная площадь пгт. Агинское



27 июня

9:00 - Начало соревнований, центральный стадион пгт. Агинское

10:00-20:00 - Медицинская площадка «Городок здоровья», центральная площадь

11:00 -17:30 - Фестиваль родов «Отогой наадан», центральный стадион (волейбольная площадка)

11:00 -20:00 - Фотовыставка «Мир в надёжных руках», набережная реки Ага в пгт. Агинское

14:00 - Концертная программа ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки», центральная площадь

15:30 - Митинг, возложение цветов на мемориале, посвящённом участникам СВО, парк «Олимп» в пгт. Агинское

16:00 - Краевой фестиваль-конкурс среди диаспор «Мы дружбой единой сильны», набережная реки Ага

16:30 - Флешмоб-ёхор «Знакомство», центральная площадь

18:00 - Торжественное открытие первенства. Парад участников, центральный стадион

20:00 - Международный фестиваль оружейников МАБО «Knife fest»



28 июня

9:00 - Продолжение соревнований, центральный стадион

14:00 -20:00 - Конноспортивные соревнования, с. Амитхаша, ипподром

17:00 - Фестиваль красок «Холи», центральная площадь

20:00 - Молодёжная дискотека «Сияние звёзд»



29 июня

9:00-16:00 - Финалы соревнований, центральный стадион

13:00 - Фестиваль «Семейная команда», центральный парк

14:00 - Финал абсолютного первенства кубка Губернатора Забайкальского края по стрельбе из лука по бурятским правилам «hур харбаан», центральный стадион

16:00 - Торжественная церемония награждения и закрытия соревнований, стадион

17:30 - Пресс-подход

18:00 - Гала-концерт



30 июня

9:00 - Отъезд участников соревнований



Возрастное ограничение: 6+.



