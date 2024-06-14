В Агинском округе раскрыли подробности первенства России по стрельбе из лука

Мероприятия в рамках соревнований стартуют 26 июня
Стала известна программа первенства России по стрельбе из лука (6+), которое пройдёт в Агинском Бурятском округе с 25 по 30 июня. Наряду со спортивными мероприятиями запланированы выставки, конные скачки, стрельба из лука по национальным правилам, концерты звёзд народной, эстрадной музыки, фестивали родов, диаспор, дискотеки, мастер классы и многое другое.
Как сообщили в администрации округа, парад открытия состоится 27 июня. На центральном стадионе посёлка Агинское состоятся шествие участников, баттл бурятских оружейников.
Программа первенства России по стрельбе из лука
25 июня
9:00 - Заезд участников
26 июня
10:00 - Кубок губернатора Забайкальского края по стрельбе из лука по бурятским правилам «hур харбаан», центральный стадион пгт. Агинское
10:00 - Официальная пристрелка
12:00 - Заседание судейской коллегии, совещание с представителями регионов
17:00 - Торжественная церемония вручения медалей «Гордость Аги», центральная площадь пгт. Агинское
27 июня
9:00 - Начало соревнований, центральный стадион пгт. Агинское
10:00-20:00 - Медицинская площадка «Городок здоровья», центральная площадь
11:00 -17:30 - Фестиваль родов «Отогой наадан», центральный стадион (волейбольная площадка)
11:00 -20:00 - Фотовыставка «Мир в надёжных руках», набережная реки Ага в пгт. Агинское
14:00 - Концертная программа ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки», центральная площадь
15:30 - Митинг, возложение цветов на мемориале, посвящённом участникам СВО, парк «Олимп» в пгт. Агинское
16:00 - Краевой фестиваль-конкурс среди диаспор «Мы дружбой единой сильны», набережная реки Ага
16:30 - Флешмоб-ёхор «Знакомство», центральная площадь
18:00 - Торжественное открытие первенства. Парад участников, центральный стадион
20:00 - Международный фестиваль оружейников МАБО «Knife fest»
28 июня
9:00 - Продолжение соревнований, центральный стадион
14:00 -20:00 - Конноспортивные соревнования, с. Амитхаша, ипподром
17:00 - Фестиваль красок «Холи», центральная площадь
20:00 - Молодёжная дискотека «Сияние звёзд»
29 июня
9:00-16:00 - Финалы соревнований, центральный стадион
13:00 - Фестиваль «Семейная команда», центральный парк
14:00 - Финал абсолютного первенства кубка Губернатора Забайкальского края по стрельбе из лука по бурятским правилам «hур харбаан», центральный стадион
16:00 - Торжественная церемония награждения и закрытия соревнований, стадион
17:30 - Пресс-подход
18:00 - Гала-концерт
30 июня
9:00 - Отъезд участников соревнований
Возрастное ограничение: 6+.
В Агинском округе раскрыли подробности первенства России по стрельбе из лука
Общество, Фото:
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