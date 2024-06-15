В автоаварии погиб 13-летний мальчик
В Иркутской области 29-летнему водителю предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
По ходатайству следствия Шелеховским городским судом фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на 2 месяца.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 12 июня на 37 километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал» нетрезвый водитель автомобиля «Газель» с надписью Ozon врезался в автомобиль «Тойота Пассо», выехав на встречную полосу движения.
В результате дорожно-транспортного происшествия 13-летний пассажир иномарки погиб на месте, а водитель доставлен в больницу с травмами.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области водитель грузовика Ozon обвиняется в смертельном ДТП
Происшествия, Фото:
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