Двое забайкальцев разобрали чужие авто для ремонта своей машины

Возбуждены уголовное дела



В полицию в Краснокаменске поступило сообщение о краже запчастей от автомобиля «ВАЗ», бензинового триммера и бензопилы из металлического гаража на охраняемой автостоянке. Прибывшая на место следственно-оперативная группа, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установила, что накануне к гаражу подъезжала автомашина той же марки, что и у потерпевшего.



Спустя некоторое время в дежурную часть поступило сообщение о пропаже автомобиля «ВАЗ 2107» с парковки магазина в соседнем микрорайоне. Было установлено, что в момент хищения на парковку подъезжал тот же автомобиль, что и заезжал на автостоянку.



Позже установили водителя и пассажира «Жигулей» и доставили их в отдел полиции. 19-летние жители Краснокаменска признались, что искали для своей машины запчасти. С автомобиля, стоящего в гараже, они сняли аккумулятор, три колеса и карбюратор. Спустя некоторое время вернулись за бензопилой и триммером, их спрятали неподалеку в траве. Позже, катаясь по городу, они обнаружили ещё один подходящий для разукомплектования автомобиль, подцепили его за трос, отбуксировали на окраину города и разобрали в поле.



Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Изъяты запасные части и детали от автомобилей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

