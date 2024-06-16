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Двое забайкальцев разобрали чужие авто для ремонта своей машины

Двое забайкальцев разобрали чужие авто для ремонта своей машины
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Возбуждены уголовное дела

В полицию в Краснокаменске поступило сообщение о краже запчастей от автомобиля «ВАЗ», бензинового триммера и бензопилы из металлического гаража на охраняемой автостоянке. Прибывшая на место следственно-оперативная группа, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установила, что накануне к гаражу подъезжала автомашина той же марки, что и у потерпевшего.

Спустя некоторое время в дежурную часть поступило сообщение о пропаже автомобиля «ВАЗ 2107» с парковки магазина в соседнем микрорайоне. Было установлено, что в момент хищения на парковку подъезжал тот же автомобиль, что и заезжал на автостоянку.

Позже установили водителя и пассажира «Жигулей» и доставили их в отдел полиции. 19-летние жители Краснокаменска признались, что искали для своей машины запчасти. С автомобиля, стоящего в гараже, они сняли аккумулятор, три колеса и карбюратор. Спустя некоторое время вернулись за бензопилой и триммером, их спрятали неподалеку в траве. Позже, катаясь по городу, они обнаружили ещё один подходящий для разукомплектования автомобиль, подцепили его за трос, отбуксировали на окраину города и разобрали в поле.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Изъяты запасные части и детали от автомобилей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
полиция

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