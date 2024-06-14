В Бурятии спрогнозировали высокую пожарную опасность

Она подстерегает пять районов республики



В ближайшие три дня – с 15 по 17 июня – в Бурятии прогнозируют высокий четвёртый класс пожарной опасности. Она ожидается в Тункинском, Закаменском, Окинском, Джидинском и Селенгинском районах. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Жителей Бурятии просят быть предельно внимательными. В регионе действует особый противопожарный режим, во время которого под запретом – вход и въезд в леса и использование открытого огня.

