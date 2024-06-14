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В Бурятии спрогнозировали высокую пожарную опасность

В Бурятии спрогнозировали высокую пожарную опасность
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она подстерегает пять районов республики

В ближайшие три дня – с 15 по 17 июня – в Бурятии прогнозируют высокий четвёртый класс пожарной опасности. Она ожидается в Тункинском, Закаменском, Окинском, Джидинском и Селенгинском районах. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Жителей Бурятии просят быть предельно внимательными. В регионе действует особый противопожарный режим, во время которого под запретом – вход и въезд в леса и использование открытого огня.
лесные пожары безопасность

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