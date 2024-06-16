Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение полицейскому

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мужчина вёл себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции



Иволгинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении.



Судом установлено, что мужчина был доставлен в отдел полиции, где, находясь в служебном кабинете сотрудника полиции, стал вести себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, пытался ударить ногой и толкнул полицейского, на неоднократные требования прекратить свои противоправные действия не реагировал, продолжил вести себя агрессивно.



Житель Бурятии признан виновным в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствовании исполнению им служебных обязанностей. Он подвергнут наказанию в виде штрафа в 2 500 рублей, сообщили в суде.

