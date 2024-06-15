В Бурятии множатся фермеры-антипрививочники



В конце мая в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии В конце мая в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии рассказали , что владельцы скота в четырёх районах – Иволгинском, Селенгинском, Прибайкальском и Северо-Байкальском – выступали против плановой иммунизации. Все отказывались прививать от болезней своих животных. Среди фермеров насчитали 10 таких антиваксеров.



В итоге они всё же пошли на уступки. Однако ситуация в Иволгинском районе по-прежнему вызывает беспокойство у специалистов. Там сразу 37 владельцев не захотели обезопасить от болезней свою скотину.



В ведомстве заявили, что им не раз отправляли на электронную почту и в мессенджеры информацию о предстоящей вакцинации и оставляли письма в почтовых ящиках. Требования ветслужбы скотовладельцы игнорировали и не предоставляли сельхозживотных для ветеринарно-профилактических мероприятий, хотя делать это они обязаны согласно статье 18 федерального закона № 4979-1 от 14 мая 1993 («О ветеринарии»).



В итоге хозяевам скота объявили предостережения о недопустимости нарушений и напомнили о грозящих за это штрафах по статьям 8.1 и 19.5 КоАП РФ. Их размер колеблется от 4 до 5 тысяч рублей для физических, от 40 до 50 тысяч – для должностных и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица. А вот юридическим придётся выложить уже от 700 тысяч до 1 миллиона. Кроме того, возможно административное приостановление их деятельности до 90 суток.







Впрочем, одна из интернет-пользователей ещё несколько недель назад пояснила, что с антиваксерами всё гораздо прозаичнее.



- В одном из поселений объявление о вакцинации передали только через мессенджер. Но дело в том, что не у всех жителей деревни – тем более пожилых – есть смартфоны. Они попросту не видели это объявление и выпустили своих коровок на пастбища! Представители ветеринарной службы, не разобравшись, немедленно составили протоколы и, довольные собой, отправились дальше. Теперь же бабушки и дедушки без смартфонов, сами того не зная, стали «антиваксерами». Вот такая петрушка! – отметила она.



