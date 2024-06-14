Проект студентов Бурятии попал в топ-50 всероссийского конкурса

Компьютерный метод позволит идентифицировать натуральную кожу среди изделий из искусственных материалов



Стартап-проект студентов из Бурятии вошёл в топ-50 работ всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ в формате «Стартап как диплом». Они разрабатывают компьютерный метод для проведения экспертизы кожи.



В состав междисциплинарной команды вошли студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления разных направлений. Так, Туяна Цыденова – будущий технолог, Александр Абатнин учится на программиста, а Надежда Цыбикова – студент направления «Экономика». Вместе они плодотворно работают над перспективным проектом. Научными руководителями выступили преподаватели ВСГУТУ: доктор технических наук, доцент кафедры «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» Вера Раднаева и кандидат технических наук, доцент кафедры «Инженерная и компьютерная графика» Татьяна Дамдинова.



- Целью проекта является разработка компьютерного метода для экспертизы кожи, что позволит быстро и точно идентифицировать натуральную кожу среди множества изделий из искусственных материалов, которые внешне не отличаются от натуральной кожи, но по физико-механическим и гигиеническим свойствам уступают ей, - рассказала Вера Раднаева.



Как сообщили во ВСГУТУ, во всероссийском конкурсе «Стартап как диплом» участвовали студенты с выпускными квалификационными работами, которые представляли собой реальные бизнес-проекты. Участником конкурса могли быть студент или студенческая команда до пяти человек выпускного курса вуза, заявленные к защите дипломной работы в формате «Стартап как диплом» в 2023/2024 учебном году. Всего было получено более 500 заявок от участников со всей России.



