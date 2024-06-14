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В Бурятии пьяный водитель протаранил автомобиль и опрокинул свою машину на бок

В Бурятии пьяный водитель протаранил автомобиль и опрокинул свою машину на бок
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло на перекрёстке

В Бичуре пьяный водитель устроил ДТП. На перекрёстке он не уступил дорогу и совершил столкновение с другим автомобилем. В результате аварии машина виновника аварии встала на бок.

- В Бичурском районе автоинспекторы установили причины ДТП с участием пьяного водителя. Вечером 11 июня 30-летний водитель автомашины «Дайхатсу Териос» на перекрёстке ул. Советская – ул. Коммунистическая не уступил дорогу водителю «Хонда HR-V», двигавшемуся по главной дороге, и совершил столкновение с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Обошлось без пострадавших.



Сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали водителя на состояние опьянения. Результат составил 1,51 мг/л.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы за управление транспортом в состоянии опьянения, за отсутствие полиса ОСАГО и за нарушение правил проезда перекрёстков. 


ДТП алкогольное опьянение

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