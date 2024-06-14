В Бурятии пьяный водитель протаранил автомобиль и опрокинул свою машину на бок









Сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали водителя на состояние опьянения. Результат составил 1,51 мг/л.



В отношении нарушителя составлены административные протоколы за управление транспортом в состоянии опьянения, за отсутствие полиса ОСАГО и за нарушение правил проезда перекрёстков.





Сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали водителя на состояние опьянения. Результат составил 1,51 мг/л.В отношении нарушителя составлены административные протоколы за управление транспортом в состоянии опьянения, за отсутствие полиса ОСАГО и за нарушение правил проезда перекрёстков.

В Бичуре пьяный водитель устроил ДТП. На перекрёстке он не уступил дорогу и совершил столкновение с другим автомобилем. В результате аварии машина виновника аварии встала на бок.- В Бичурском районе автоинспекторы установили причины ДТП с участием пьяного водителя. Вечером 11 июня 30-летний водитель автомашины «Дайхатсу Териос» на перекрёстке ул. Советская – ул. Коммунистическая не уступил дорогу водителю «Хонда HR-V», двигавшемуся по главной дороге, и совершил столкновение с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Обошлось без пострадавших.