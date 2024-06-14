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Буддийский лама провёл молебен на СВО для танкистов из Бурятии

Буддийский лама провёл молебен на СВО для танкистов из Бурятии
Общество,  Фото:Танковая бригада
С ним за два дня пообщались более сотни бойцов

Недавно в зону специальной военной операции отправился представитель Буддийской традиционной Сангхи России Батор-лама. Он встретился там с военнослужащими из Бурятии. Видео появилось в telegram-канале «Танковая бригада». 

- Танкисты были рады встрече с буддийским священником, который пообщался с ними и прочитал молебен, – говорится в сообщении. 
 
По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, за два дня с ламой пообщались более 100 бойцов.

- Они очень ждали этого. Спасибо нашей Сангхе, что напитывает духовными силами земляков, – отметил руководитель региона в соцсетях.


Военнослужащих-буддистов на СВО поддерживает и Баир-лама (Баир Батомункуев) – член общественного совета Минобороны РФ и единственный лама в Вооружённых силах России. 

- Его работа помогает военнослужащим укрепить веру, ответить на сложные духовные вопросы и мобилизоваться при решении задач по защите своего отечества, – рассказывали в прошлом году в Минобороны РФ. 

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