Буддийский лама провёл молебен на СВО для танкистов из Бурятии



Недавно в зону специальной военной операции отправился представитель Буддийской традиционной Сангхи России Батор-лама. Он встретился там с военнослужащими из Бурятии. Видео появилось в telegram-канале «Танковая бригада».





- Танкисты были рады встрече с буддийским священником, который пообщался с ними и прочитал молебен, – говорится в сообщении.



По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, за два дня с ламой пообщались более 100 бойцов.



- Они очень ждали этого. Спасибо нашей Сангхе, что напитывает духовными силами земляков, – отметил руководитель региона в соцсетях.



- Они очень ждали этого. Спасибо нашей Сангхе, что напитывает духовными силами земляков, – отметил руководитель региона в соцсетях.

Военнослужащих-буддистов на СВО поддерживает и Баир-лама (Баир Батомункуев) – член общественного совета Минобороны РФ и единственный лама в Вооружённых силах России.





- Его работа помогает военнослужащим укрепить веру, ответить на сложные духовные вопросы и мобилизоваться при решении задач по защите своего отечества, – рассказывали в прошлом году в Минобороны РФ.



