Жительницу Бурятии оштрафовали за нанесение побоев

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина совершила преступление по пьяной лавочке



В ноябре 2023 года во время словесной ссоры жительница Закаменского района Бурятии нанесла побои знакомой. Последняя получила повреждения в виде кровоподтёков мягких тканей лица, рук.



За нанесение побоев пришлось ответить в суде. Во время заседания она признала свою вину в совершении административного правонарушения, раскаялась в содеянном.



В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл совершение административного правонарушения впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие троих детей. Отягчающим обстоятельством стало совершение правонарушения в состоянии опьянения.



Суд оштрафовал многодетную мать на шесть тысяч рублей.



Постановление не вступило в законную силу, сообщили в суде.



