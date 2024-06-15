Женщина совершила преступление по пьяной лавочке
В ноябре 2023 года во время словесной ссоры жительница Закаменского района Бурятии нанесла побои знакомой. Последняя получила повреждения в виде кровоподтёков мягких тканей лица, рук.
За нанесение побоев пришлось ответить в суде. Во время заседания она признала свою вину в совершении административного правонарушения, раскаялась в содеянном.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл совершение административного правонарушения впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие троих детей. Отягчающим обстоятельством стало совершение правонарушения в состоянии опьянения.
Суд оштрафовал многодетную мать на шесть тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу, сообщили в суде.
Жительницу Бурятии оштрафовали за нанесение побоев
Происшествия, Фото:
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