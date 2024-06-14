В Бурятии жителей северного района раздосадовало отсутствие мест для отдыха





Жители Муйского района Бурятии сетуют в группе «Муя-инфо.24/7» на отсутствие полноценных мест для отдыха. Появляться на природе им запретили из-за пожаров, охвативших леса в этом году.



- Но у нас жара спала и пожаров нет. Лето и так короткое. Неужели мы не заслуживаем выехать на берег озера? Может, есть возможность пересмотреть приказ РАЛХ и разрешить выезд в места отдыха? – поинтересовались сельчане.



Прокомментировал ситуацию руководитель агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев. Он призвал местных воздержаться от посещения леса.



- Согласно приказу республиканского агентства лесного хозяйства, доступ в установленные места отдыха ограничен до 26 июня, – напомнил Борошноев. – Мы понимаем, что в районе короткое лето, но на его территории за этот пожароопасный сезон уже дважды вводили режим ЧС из-за сложной лесопожарной обстановки. Это ограничение требуется для сохранения нашей богатейшей тайги – только общими усилиями мы сможем сберечь и передать будущему поколению полноценный, растущий лес.



