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В Бурятии жителей северного района раздосадовало отсутствие мест для отдыха

В Бурятии жителей северного района раздосадовало отсутствие мест для отдыха
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Люди призвали пересмотреть запрет на посещение некоторых из них

Жители Муйского района Бурятии сетуют в группе «Муя-инфо.24/7» на отсутствие полноценных мест для отдыха. Появляться на природе им запретили из-за пожаров, охвативших леса в этом году.
 
- Но у нас жара спала и пожаров нет. Лето и так короткое. Неужели мы не заслуживаем выехать на берег озера? Может, есть возможность пересмотреть приказ РАЛХ и разрешить выезд в места отдыха? – поинтересовались сельчане.
 
Прокомментировал ситуацию руководитель агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев. Он призвал местных воздержаться от посещения леса.
 
- Согласно приказу республиканского агентства лесного хозяйства, доступ в установленные места отдыха ограничен до 26 июня, – напомнил Борошноев. – Мы понимаем, что в районе короткое лето, но на его территории за этот пожароопасный сезон уже дважды вводили режим ЧС из-за сложной лесопожарной обстановки. Это ограничение требуется для сохранения нашей богатейшей тайги – только общими усилиями мы сможем сберечь и передать будущему поколению полноценный, растущий лес.

отдых леса пожароопасный сезон

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