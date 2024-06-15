Улан-Удэ празднует День города

В субботу, 15 июня, в Улан-Удэ отмечают День города. В честь 358-летия на площади Советов состоялся концерт и награждение жителей за вклад в развитие города. Поздравили земляков с праздником глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр города Игорь Шутенков.
- С каждым годом наш город становится лучше, красивее, как и вся наша республика, и вся страна. Многое в городе делается, многое ещё нужно сделать. Но мы вместе с вами со всем справимся. Мы строим школы, сады, обновляем общественный транспорт, строим музеи и театра. Сейчас строятся два театра разом: театр кукол «Ульгэр» и театр «Байкал». Строим национальный музей, студенческий кампус, преображаем центр города. Город развивается, и все это делается вместе с вами. Общим трудом мы делаем так, чтобы наши город, республика и вся страна развивались. Конечно, сегодня хочется отметить наших ребят, которые стоят на защите нашей Родины. Хочется сделать им низкий поклон в благодарность за то, что сегодня они защищают наше настоящее и наше будущее. Чтобы наш город и наша республика, наша страна с каждым днём становилась красивее, сильнее. Чтобы будущее наших детей было светлым и уверенным. Чтобы мы вместе уверенно шли вперёд! Улан-Удэ, с днём рождения! – поздравил земляков Алексей Цыденов.
В рамках открытия празднования Дня города прошла церемония награждения за заслуги перед столицей: присвоение звания «Почётный гражданин города Улан-Удэ», вручение Почётного знака города Улан-Удэ. Также состоялось награждение победителей конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2024», которые ежедневным трудом вносят большой вклад в развитие города.
- Все успехи и достижения Улан-Удэ – это успехи каждого из нас. Всех – кто здесь работает, учится, создаёт семьи и воспитывает детей. Нам повезло, мы столица прекрасной республики. Мы крепко стоим на ногах и смело идём вперёд. С каждым годом Улан-Удэ стремительно меняет свой облик, становится все лучше, удобнее и краше и это наша общая с вами заслуга. Многое уже сделано, но многое ещё предстоит. Наш Улан-Удэ ждут большие перемены. Мечты, которые ещё недавно казались очень далёкими, сегодня на наших глазах становятся реальностью, - отметил Игорь Шутенков.
Поздравить столицу Бурятии прибыли делегации городов-побратимов: Элисты, Чанчуня, Эрдэнэта, Эрляня, Улан-Батора, Казани, Читы, Новосибирска, Иркутска.
– Уверен, что наши традиционные связи расширятся во всех сферах, углубится дружба между жителями двух городов, обогатится взаимовыгодное сотрудничество. Мы хотели поздравить всех жителей Улан-Удэ с праздником и пожелать вам крепкого здоровья и процветания, – поздравил господин Дамдинсурэн – депутат Хурала представителей граждан столицы Монголии города Улан-Батор.
Праздничные мероприятия проходят сегодня на площадях, в парках и скверах Улан-Удэ. Закрытие Дня города состоится на площади Советов в 17:00 – зрителям представят вечернюю программу «Улан-Удэ – наш общий дом». Здесь же в 20:30 начнётся программа «Семейные династии». На сцену со своими детьми выйдут Мэдэгма Доржиева, Билигма Ринчинова, Чингис Раднаев. Для горожан выступят семьи Плотниковых, Жамбаловых, Гаспарян, Комоловых - Нечаевых.
Завершат программу шоу барабанов и лазерное шоу.
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