В Иркутской области состоится фестиваль муралов

Общество, Фото: пресс-служба администрация Братска

Его проведут в Братске



Пять команд художников из разных городов России посетят Братск в июле и августе в рамках I фестиваля муралов «Арт-Сибирь», чтобы украсить город граффити. Открытие фестиваля состоится в День молодёжи, 30 июня. Для жителей города в этот день проведут различные мастер-классы, конкурсы, оформят стационарные конструкции. Позже художники вместе с жителями Братска раскрасят здание всероссийского объединения школьников «Движение Первых».



В настоящее время эскизы, которые были предварительно отправлены художниками, проходят процедуру согласования с собственниками зданий. Их доработают, выберут цвета и приступят к реализации.



В июле и августе художники украсят торцевые фасады нескольких многоквартирных домов Братска, фасады спорткомплекса «Таёжный» в Центральном районе и двух зданий в Падунском районе — у Братского государственного университета и профессионального техникума.



Идея проведения фестиваля возникла в 2023 году, когда братские художники сделали в городах Иркутской области девять муралов: по три в Усть-Илимске, Нижнеудинске и Братске. Об этом сообщает портал «Культура 38» со ссылкой на пресс-службу администрации города Братск.



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