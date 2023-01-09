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Иркутянка перевела мошенникам более семи миллионов рублей

Иркутянка перевела мошенникам более семи миллионов рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За восемь дней жители Иркутской области лишились 11 млн рублей

За восемь дней в Иркутской области полицейские зарегистрировали 38 фактов мошенничества. Аферистам удалось выманить свыше 11 млн рублей

61-летняя иркутянка, пытаясь заработать на инвестициях, с октября по декабрь прошлого года перевела аферистам более семи миллионов рублей.

В Шелехове местной жительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на её имя. Доверившись звонившему, она оформила 800 тысяч рублей в кредит, после чего отправила их на «безопасный счёт», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские настоятельно рекомендуют с осторожностью относиться к звонкам от неизвестных абонентов, а также прерывать разговоры, если сообщают о подозрительных действиях на вашем счёте. После следует обратиться в ближайшее отделение банка или позвонить по номеру телефона, указанному на обратной стороне пластиковой карточки для уточнения информации.
мошенничество

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