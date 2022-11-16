В Бурятии произошёл пожар в здании почты



- В результате пожара огнём повреждён пол в пристроенной котельной на площади шесть квадратных метров. Пострадавших нет. Благодаря оперативной работе пожарных здание почты не пострадало и продолжит работать, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Установлено, что кочегар неплотно закрыл дверцу котла, искра из которого попала в стоящую рядом коробку с щепками, в результате чего и начался пожар.