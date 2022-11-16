В Бурятии произошёл пожар в здании почты

Утром 16 ноября в селе Окино-Ключи в Бичурском районе Бурятии произошёл пожар в здании почты.
Когда на место прибыли пожарным, горел пол в котельной. На ликвидацию открытого огня потребовалось менее десяти минут.
- В результате пожара огнём повреждён пол в пристроенной котельной на площади шесть квадратных метров. Пострадавших нет. Благодаря оперативной работе пожарных здание почты не пострадало и продолжит работать, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Установлено, что кочегар неплотно закрыл дверцу котла, искра из которого попала в стоящую рядом коробку с щепками, в результате чего и начался пожар.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2021 года в Бичуре дотла сгорело почтовое отделение. Огонь уничтожил здание, а также документы, оргтехнику, почтовые отправления и пр. В том числе из-за высокой температуры, дыма и копоти испортились многие купюры, хранившиеся в сейфе.