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В Бурятии в сгоревшей почте обуглились деньги

В Бурятии в сгоревшей почте обуглились деньги
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
На крупном пожаре сгорели документы, оргтехника и почтовые отправления

В Бурятии сообщили о том, что на пожаре в Бичуре, где сегодня ночью дотла сгорело почтовое отделение, оказались испорчены деньги. Точная сумма пока неизвестна.

В районной группе «Бичура-инфо 24/7» сперва появилась пугающая информация об уничтоженных 2,5 миллионов рублей. По всей видимости, имелись в виду все средства (в том числе пенсии и пособия), которые хранились на почтамте. Однако затем появились новые данные.

- Деньги хранились в сейфе. При пожаре сейф уцелел. Но из-за высокой температуры, дыма, копоти многие купюры испортились, - поясняется в группе «Бичура-инфо».

Также известно, что сгорели документы, оргтехника, почтовые отправления и пр.

Планируется, что пенсии и пособия будут выданы в ближайшие дни. В Бичуре уже сегодня к вечеру, по другим сёлам – завтра, 21 августа.

В управлении Федеральной почтовой связи Бурятии «Байкал-Daily» прокомментировали, что сейчас идёт поиск нового помещения для оказания услуг.

- К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. А вот почтовое отделение и всё, что в нем находилось, спасти не удалось. Сейчас мы оперативно ищем новое помещение, где сможем оказывать жителям Бичуры все почтовые услуги. О новом адресе и начале работы стационарного отделения сообщим местным жителям дополнительно. Отдельно отметим, что пенсии, социальные выплаты и корреспонденцию почтальоны будут, как и прежде, доставлять клиентам на дом по привычному графику, - отметили в управлении.


Короткое замыкание

В республиканском агентстве ГО и ЧС и ГУ МЧС по Бурятии раскрыли подробности крупного пожара. В здании, в котором вспыхнул пожар, располагались несколько отделений социально значимых объектов и государственных служб.

- На момент прибытия первых подразделений пожарных наблюдалось сильное задымление в помещениях здания. В связи с отсутствием газодымозащитной службы своевременно обнаружить очаг возгорания и приступить к тушению не удалось, - рассказали в ГУ МЧС России по Бурятии.

В результате чего загорелась кровля одноэтажного брусового здания.

Для борьбы с огнём дополнительно были привлечены силы пожарной части из села Окино-Ключи и три водовозки администрации Бичуры.

Всего на тушении работали 17 человек и восемь единиц техники. Около четырёх часов потребовалось пожарным для локализации очага на площади 1200 квадратных метров. Ещё спустя час возгорание удалось ликвидировать.

Сейчас идут работы по разборке и проливке конструкций здания. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электросети.


В республиканском агентстве ГО и ЧС уточнили, что в результате пожара выгорели несколько офисов, обрушилась кровля, частично обрушены потолочные конструкции. Кроме того, основные конструкции здания частично повреждены, несколько стен обрушено. В общем, здание Бичурского почтамта уничтожено.

Из-за этого пожара в Бичурском районе не работают стационарная связь и Интернет, а также сотовая связь одного из мобильных операторов.




почта пожар

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