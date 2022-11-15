Сейсмособытие произошло в 8:24
Сегодня, 15 ноября, в 8:24 в Монголии произошло землетрясение. Магнитуда составила 4.6.
Эпицентр находился в 94 км юго-западнее от посёлка Монды Тункинского района.
- По предварительной информации, в Бурятии толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в Главном управлении МЧС по республике.
Однако толчки ощущались в Иркутской области. По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, в Ангарске, Шелехове и Иркутске ощущались толчки на 2 балла, в посёлке Михайловка Черемховского района – на 2-3 балла.
Днём 11 ноября жители Бурятии и Иркутской области ощутили подземные толчки. Как сообщал «Байкал-Daily», эпицентр того землетрясения находился вблизи села Клюевка Кабанского района, магнитуда составила 5,1.
Утреннее монгольское землетрясение в Бурятии не почувствовали
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Трагедия произошла, когда ревнивый пенсионер пошёл искать по селу свою жену
Сейсмособытие произошло в 8:24
Водитель скончался в больнице
Наезд произошёл на проспекте Автомобилистов
Преступление произошло 14 лет назад
Люди оказались в воде
Также автомобилист врезался во встречный автомобиль
Более 50 человек ежедневно рискуют жизнью
Жертве удалось спастись
Возбуждено уголовное дело
Стали известны подробности уголовного дела инженера, вымогавшего взятки
Семья осталась без крыши над головой
Полицейские нашли преступника в течение часа
Ему грозит до 12 лет колонии
Водолазные работы пока невозможны