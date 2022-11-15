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Утреннее монгольское землетрясение в Бурятии не почувствовали

Утреннее монгольское землетрясение в Бурятии не почувствовали
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Сейсмособытие произошло в 8:24

Сегодня, 15 ноября, в 8:24 в Монголии произошло землетрясение. Магнитуда составила 4.6.

Эпицентр находился в 94 км юго-западнее от посёлка Монды Тункинского района.

- По предварительной информации, в Бурятии толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в Главном управлении МЧС по республике.

Однако толчки ощущались в Иркутской области. По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, в Ангарске, Шелехове и Иркутске ощущались толчки на 2 балла, в посёлке Михайловка Черемховского района – на 2-3 балла.

Днём 11 ноября жители Бурятии и Иркутской области ощутили подземные толчки. Как сообщал «Байкал-Daily», эпицентр того землетрясения находился вблизи села Клюевка Кабанского района, магнитуда составила 5,1. 
землетрясение

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