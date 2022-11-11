В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Толчки ощутили жители Бурятии и Иркутской области
Сегодня в 15:25 жители Бурятии почувствовали землетрясение. Толчки ощущались практически во всём Улан-Удэ: об этом сообщают жители Виадука, Шишковки, Левого берега, 100-х кварталов, Истока и других микрорайонов.
Также толчки почувствовали жители ряда районов Бурятии. О том, что «очень сильно трясло», рассказывают жители Гусиноозёрска. Подобные сообщения приходят из Тарбагатая, Иволгинского района, Наушек, Закаменска и других мест.
«Очень почувствовали», «У меня кровать шаталась», «Диван сильно качнуло», «Нехило», «Я думала, у меня глюк, а это и правда землетрясение», «Жутковато», «Ощутила всем телом», «На своём девятом этаже ощутила. Один мощный, тряхнуло аж, потом просто волна остановочная», «Страшно», - делятся жители Бурятии в соцсетях.
Землетрясение ощутили не только в Бурятии, но и в Иркутской области – Иркутске, Усольском, Ангарском, Шелеховском, Слюдянском, Эхирит-Булагатском, Ольхонском и Иркутском районах.
Как выяснилось, эпицентр находился вблизи села Клюевка Кабанского района Бурятии.
- Интенсивность в эпицентре составила 6.9 баллов, магнитуда 5.1, энергетический класс 13.1, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.
Известно, что в Иркутске ощущалось 3-4 балла. По Бурятии таких данных пока нет.
Специалисты МЧС просят ни в коем случае не выдумывать и не передавать прогнозы, догадки, слухи о возможных следующих толчках. Следует иметь ввиду, что пока невозможно надежно предсказать время будущего землетрясения.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого ощутимые толчки были зафиксированы утром 14 октября. Эпицентр находился на Байкале, землетрясение магнитудой 5,9 баллов немало испугало жителей Бурятии и Иркутской области. Местные жители рассказывали о том, как «ехали на диванах» и «качались на кроватях». Толчки ощущались и на улице. В Бурятии толчки ощутили жители 313 населённых пунктов в 12 муниципальных образованиях. После землетрясения в республике нашли повреждения на девяти объектах.
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Происшествия, Фото:
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